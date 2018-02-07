Землетрясение на Тайване: более 1300 специалистов разбирают завалы

Более 1300 специалистов принимают участие в поисково-спасательной операции после сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня, сообщил Центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации острова

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

По последним данным, жертвами природной катастрофы стали четыре человека, 225 пострадали, 140 человек не выходят на связь. Спасателям удалось спасти из-под рухнувших или разрушенных зданий города 235 человек.

В спасательной миссии участвуют 17 пожарных расчетов, 594 военнослужащих, 391 профессиональный спасатель, 391 сотрудник полиции, а также 20 собак. На место происшествия утром в среду прибыла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Власти организовали два временных убежища, куда из опасных районов были перемещены более 830 человек, отмечает РИА Новости.

© AFP 2018/ PEDRO PARDO Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, обрушилось здание отеля

В городе Хуалянь разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь. Значительные повреждения получили два моста, они закрыты в среду.

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Также перекрыты несколько шоссе, в том числе и скоростные. Наиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент неизвестно, сколько человек могут находиться внутри него. Спасатели пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции.

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В результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько зданий, дорожное полотно, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжений, более 700 – от электричества.