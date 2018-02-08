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В США гражданина Молдовы обвинили в интернет-мошенничестве

© Sputnik/ Вадим Анцупов
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Владимир Чиочу из Молдовы назван на сайте Минюста США в числе 36 человек, которым вменяется в вину участие в международной группировке Infraud Organization, действия которой привели к хищениям свыше 530 миллионов долларов во всех американских штатах и других странах мира

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Минюст США предъявил в среду обвинения гражданину Молдовы Владимир Чиочу за соучастие в международном сговоре с целью интернет-мошенничества.

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В заявлении на сайте ведомства Владимир Чиочу назван в числе 36 человек, которым вменяется в вину участие в международной группировке Infraud Organization, действия которой привели к хищениям свыше 530 миллионов долларов во всех американских штатах и других странах мира.

Помимо Чиочу  в списке обвиняемых есть гражданин России Андрей Новак, граждане Украины Святослав Бондаренко и Алексей Клименко.

При этом подчеркивается, что 13 человек уже арестованы. Как указывается, это граждане США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.

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Кроме того, в списке фигурируют граждане еще ряда государств, в частности, Египта, Бангладеш, Канады, Кот-д'Ивуар, Пакистана.

Как отметили в минюсте, Infraud Organization была создана в 2010 году украинцем Бондаренко с целью приобретения потребительских товаров через интернет с использованием похищенных данных кредитных карт. Подчеркивается, что в данной структуре была четкая иерархия со своими "администраторами", "модераторами" и "ВИП-персонами". По данным ведомства, в марте 2017 года в организацию входили свыше 10 тысяч человек.

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Указывается, что всего за семь лет члены Infraud Organization пытались похитить в общей сложности 2,2 миллиарда долларов, а реальные убытки от их действий составили 530 млн долларов. В минюсте США это назвали "одним из крупнейших сговоров с целью кибермошенничества".

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (319)

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Теги:
хакер, обвинение, США, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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