На Аляске пассажирский лайнер вернулся в аэропорт из-за голого пассажира

Мужчина в обнаженном виде закрылся в туалете и отказывался выполнять просьбу экипажа одеться и занять свое место

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Конфузная история произошла в штате Аляска: лайнер авиакомпании Alaska Airlines вынужден был вернуться в аэропорт вылета в городе Анкоридж из-за голого пассажира, который закрылся в туалете, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTVA.

Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж-Сиэтл. Как заявил представитель авиакомпании Тим Томпсон, на борту воздушного судна находились 178 пассажиров.

Naked passenger sends Alaska Airlines flight back to Anchorage — KTVA 11 — The Voice of Alaska https://t.co/catiYgY0FG — Howard (@HowardNewUK) 8 февраля 2018 г.

"На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что человек был обнажен", — сказал представитель аэропорта Дарси Перри.

В свою очередь Томпсон подчеркнул, что "пассажир не следовал инструкциям бортпроводников". По его словам, пилоты не объявляли чрезвычайную ситуацию, но решили вернуться в Анкоридж.

После приземления воздушного судна на борт поднялись представители полиции и ФБР, и вывели пассажира из самолета. Как заявил представитель офиса прокурора Аляски Брайан Шродер, власти не выдвигали в отношении мужчины никаких обвинений.