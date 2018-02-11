В Подмосковье разбился пассажирский самолет

МЧС подтвердило информацию об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна, на борту которого находилось порядка 70 человек

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров через две минуты после вылета из московского аэропорта Домодедово, передает РИА Новости с ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья.

По данным источника, самолет нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья. Сообщается, что судно должно было приземлиться в оренбургском Орске в 18.35 по местному времени.

Руководитель Минтранса провел переговоры с главами МЧС, Подмосковья и Росавиации. Он вылетел на место крушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Известно, что на борту пропавшего в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний" находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По некоторым данным, на борту был один ребенок.

По информации Flightradar24, самолету было семь лет. Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье>>>>