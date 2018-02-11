Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье: на его борту находилось более 70 человек

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Появилось видео с места крушения самолета Ан-148, вылетевшего из московского аэропорта Домодедово.

© Sputnik/ Viktor Ankov В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета.

Позже МЧС подтвердило факт катастрофы, к месту падения выехали спасатели.

По предварительным данным Россавиации, на борту было 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Как сообщают СМИ, все пассажиры погибли. Возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили свои соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа Ан-148.

На борту пропавшего в Подмосковье Ан-148 находятся более 70 человек>>>

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.