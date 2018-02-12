Что ждет Мишико: Михаила Саакашвили задержали в Киеве

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в понедельник в Киеве. Сообщается, что это произошло в ресторане "Сулугуни".
"Да, его (Саакашвили — ред.) действительно задержали в этом ресторане",- заявил РИА Новости член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, в ближайшее время по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов.
Адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.
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Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября. В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд подтвердил это решение. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
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В начале февраля министр юстиции Павел Петренко заявил, что генеральная прокуратура продолжит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили.