Что ждет Мишико: Михаила Саакашвили задержали в Киеве

Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов в Киева

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в понедельник в Киеве. Сообщается, что это произошло в ресторане "Сулугуни".

"Да, его (Саакашвили — ред.) действительно задержали в этом ресторане",- заявил РИА Новости член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в ближайшее время по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов.

Адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.

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При этом второй защитник политика Руслан Чернолуцкий не исключил, что Саакашвили могут выдворить с Украины. По информации некоторых СМИ, Саакашвили везут в аэропорт "Борисполь". Как сообщает пресса, бывшего президента Грузии намерены выслать в Польшу.

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Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября. В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд подтвердил это решение. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

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В начале февраля министр юстиции Павел Петренко заявил, что генеральная прокуратура продолжит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили.