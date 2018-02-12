Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. В понедельник советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания… Данное лицо находилась не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

По его словам, во время выполнения процедуры уведомления Саакашвили сторонники политика набросились на представителей правоохранительных органов. Слободян сказал, что пограничники были вынуждены применить силу к нападающим.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.