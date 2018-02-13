Саакашвили выставил в соцсетях видео своего задержания в ресторане

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Момент задержания бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Украины и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни"зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовано на странице Саакашвили в соцсети Facebook. На нем видно, как силовики в масках врываются в ресторан Киева, четверо ведут Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу

В комментарии к видео говорится, что люди, задержавшие Саакашвили "били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета".

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства, в понедельник, 12 февраля, депортировали из Украины в Польшу, откуда он, собственно, и прорвался в Украину в сентябре прошлого года.

Все это время тянулись судебные процессы.

После того, как суды отказали Саакашвили в возвращении гражданства и в праве на получение политического убежища в Украине, его, в порядке реадмиссии (возвращение нелегальных мигрантов) отправили в Варшаву, напоминает Sputnik Армения.