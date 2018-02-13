Трагедия вместо праздника: в Венесуэле обстреляли карнавальное шествие

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В венесуэльском штате Боливар в результате обстрела карнавального шествия убиты три человека и пять ранены.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портала Nacional, трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кальяо.
"Трагедия произошла, когда первая карнавальная колонна начала свое движение и неизвестный совершил несколько выстрелов по ней", — говорится в сообщении портала.
Все погибшие — молодые люди Всем троим погибшим не было еще 30 лет.
Пятеро раненых доставлены в больницу Гуайпаро в городе Сан-Феликс с пулевыми ранами грудной клетки, ног и живота.
Пока полиции пока не удалось арестовать стрелявшего.
Ранее сообщалось, что в Боливии 10 февраля в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро погиб 21 человек и более 70 получили ранения.