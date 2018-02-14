Хода нет: как молдаване хотели нелегально попасть в Узбекистан

Двое граждан Молдовы были задержаны пограничниками Киргизии на границе с Узбекистаном, причина - нарушение режима пребывания в стране

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Инцидент с нарушением границы Кыргызстана с Узбекистаном произошел с гражданами Молдовы во вторник, 13 февраля.

Двое наших соотечественников были задержаны в местности Сары-Копуро Аксыйского района Джалал-Абадской области. Причина — нарушение режима госграницы, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.

Речь идет о 41-летнем мужчине и 48-летней женщине, которые попались в 50 метрах от приграничной линии.

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Граждане Молдовы прибыли в Кыргызстан из Таджикистана в апреле прошлого года, срок их регистрации истек. В момент их задержания они находились в стране нелегально. После оформления документов нарушителей режима передали сотрудникам территориального подразделения госкомитета национальной безопасности.