Стрельба перед штаб квартирой Агентства нацбезопасности США, есть раненые

Стрелок, ранивший трех человек, задержан, на месте происшествия направлены сотрудники ФБР.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В американском штате Мэриленд перед входом в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности в результате стрельбы три человека получили ранения.

По данным The Guardian, около въезда на территорию АНБ был остановлен черный внедорожник. На сделанной с вертолета фотографии, распространенной сетью WRC-TV, виден внедорожник со следами от пуль на лобовом стекле. Кроме того, можно заметить, что в салоне машины раскрылись подушки безопасности.

​По свидетельству телеканала АВС, на место инцидента были направлены сотрудники ФБР, предполагаемый стрелок был задержан.

​Власти города Форт-Мид, где расположен главный офис АНБ, сообщили о перекрытии городской автомагистрали на время полицейского расследования.