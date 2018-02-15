Массовое убийство в США: подросток расстрелял 17 человек во Флориде

Девятнадцатилетний подросток в школе в США расстрелял детей из винтовки и был задержан

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Очередное массовое убийство произошло в среду неподалеку от Майами во Флориде — за 10 минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Потом послышались выстрелы.

Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты".

"Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор. Выжившие в трагедии рассказали, что поначалу подумали, что тревога является учебной.

По имеющимся данным, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.

© Photo: WUSA TV-9 via AP Стрельба перед штаб квартирой Агентства нацбезопасности США, есть раненые

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Задержанный дает показания полиции.

ВЫПОЛНЕНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Сразу после задержания стрелявшего полиция начала изучать его социальные сети и, как сообщил шериф, увидела там много того, что вызвало озабоченность. Очевидно, что поводы волноваться, заподозрить неладное и, возможно, предотвратить трагедию были.

"Он все время был подавлен, говорил об оружии и часто пытался скрыть лицо", — вспоминает один из знакомых стрелка по школе.

У стрелявшего были проблемы с другими воспитанниками и он переживал, что не получал помощи от руководства школы. Один из знающих Круза рассказал, что воспитанники учебного заведения шутили, что если кто-то и расстреляет школу когда-нибудь, это будет именно он.

Как рассказал ученик 12-го класса Брэндон Минофф, которого цитирует РИА Новости, Круз был "тихим и стеснительным" и "одиночкой", любил оружие.

"Он был исключен в прошлом году за владение оружием на территории школы", — сообщил он. Информация об этом официально не подтверждена, хотя ранее в среду шериф сообщил, что стрелявший был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Аналогичную риторику увидели правоохранительные органы и в социальных сетях подростка, где он публиковал свои фотографии со стрелковым и холодным оружием. Кроме того, он открыто заявлял о желании совершить атаку, в том числе на сотрудников полиции.

О том, что у подозреваемого в совершении атаки были психические проблемы, сообщил глава округа Бровард Бим Фер: стрелявший некоторое время наблюдался у психиатра, но потом прекратил лечение.

СНОВА НЕ ВРЕМЯ

"Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", — написал вскоре после первых сообщений о стрельбе президент США Дональд Трамп.

Позднее он сообщил, что предложил свою поддержку региональным властям, но больше в течение вечера не высказывался о трагедии.

Очередное кровопролитие в Америке вновь подняло тему необходимости принятия мер по контролю за оборотом оружия в США, к которому безуспешно взывал предшественник Трампа демократ Барак Обама.

Одним из главных предвыборных лозунгов Трампа была "защита второй поправки конституции" — права американцев на владение оружием. Трамп упрекает демократов в попытках лишить граждан страны этого права. Его оппоненты заявляют, что необходимо усилить контроль над продажей оружия и тем самым предотвратить риски будущих трагедий.