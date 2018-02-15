Автобус с 12 пассажирами из Молдовы перевернулся в Румынии

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Микроавтобус с 12 пассажирами, гражданами Молдовы, перевернулся в среду поздно вечером у румынского населенного пункта Крецешть уезда Васлуй на трассе DE 581.
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По данным румынских СМИ, одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь, правда, обошлись тем вмешательством, которое оказывается на месте — наш соотечественник не был госпитализирован.
Микроавтобус направлялся из населенного пункта Красна уезда Васлуй к КПП "Албица" на границе с Молдовой.
Причина аварии — несоблюдение необходимой скорости движения.
Авто "поскользнулось" на льду, присыпанном снегом.
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На месте происшествия очень скоро оказался экипаж спасателей, "скорая" и даже префект уезда Васлуй Эдуард-Андрей Попика.
Граждане Молдовы пересели в другой микроавтобус и продолжили путь домой.