Автобус с 12 пассажирами из Молдовы перевернулся в Румынии из-за несоблюдения скорости движения при снегопаде

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Микроавтобус с 12 пассажирами, гражданами Молдовы, перевернулся в среду поздно вечером у румынского населенного пункта Крецешть уезда Васлуй на трассе DE 581.

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По данным румынских СМИ, одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь, правда, обошлись тем вмешательством, которое оказывается на месте — наш соотечественник не был госпитализирован.

Микроавтобус направлялся из населенного пункта Красна уезда Васлуй к КПП "Албица" на границе с Молдовой.

Причина аварии — несоблюдение необходимой скорости движения.

Авто "поскользнулось" на льду, присыпанном снегом.

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На месте происшествия очень скоро оказался экипаж спасателей, "скорая" и даже префект уезда Васлуй Эдуард-Андрей Попика.

Граждане Молдовы пересели в другой микроавтобус и продолжили путь домой.