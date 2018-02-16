Психиатр рассказал, как распорядится своей свободой раскаявшийся Брейвик

Андерс Брейвик, хладнокровно убивший семьдесят семь ни в чем не повинных человек, в своем "письме раскаяния" выразил сожаление о содеянном.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Андерс Брейвик, самый жестокий массовый убийца в истории Норвегии, заявил, что сожалеет о терактах, которые он совершил 22 июля 2011 года, и, оставив свою преступную жизнь позади, просит о помощи, пишет норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на его письмо руководству тюрьмы в Шиене, передает Sputnik International.

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В письме Брейвик, чье двойное нападение на правительственный квартал Осло и трудовой Молодежный лагерь на острове Утёйа привело к гибели 77 человек, пишет, что он хочет жить дальше. Кроме того, убийца заявил о своей готовности выполнять, как он выразился "тюремные требования", и отказаться от фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий.

Norway mass murderer Anders Breivik makes Nazi salute as he sues over "human rights abuses" https://t.co/FAc7evKSTe pic.twitter.com/jwYhvENPn5 — ITV News (@itvnews) 15 марта 2016 г.

​Письмо было направлено руководству тюрьмы весной прошлого года после того, как Брейвик проиграл иск против норвежского государства, в котором он утверждал, что его права человека были нарушены, поскольку условиях его содержания в тюрьме не гуманны. Главным тогда в жалобе осужденного стала неоправданная, по его мнению, изоляция и недостаток в социальном общении.

"Я сожалею о содеянном 22 июля 2011 года, и если бы это было возможно, я бы этого не делал", — цитирует издание письмо Брейвика.

Однако раскаяние Брейвика было встречено скептицизмом, не в последнюю очередь в медицинских кругах. Психиатр Хеннинг Ворёй из Университетской больницы Акерсхус в Осло не верит в искренность заявлений Брейвика.

"Нет причин доверять его раскаянию. Вполне очевидно, что Брейвик пытается манипулировать общественным мнением. Он "не процветает" в тюрьме и предпочел бы выйти из нее", — сказал психиатр, предположив, что Брейвик "обманывает, чтобы иметь возможность повторить те же действия, за которые был осужден".

Андерс Брейвик был признан виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя не считал.

​В августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения — максимальному сроку в Норвегии.

Однако срок может быть продлен на неопределенный срок, если власти найдут достаточно на то оснований. До сих пор Брейвик находился в максимально изолированном заключении и никогда не контактировал с другими заключенными.