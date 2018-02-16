В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой.

В твиттере пользователи уже начали активно использовать хэштег #вкживи.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сложностями при работе с соцсетью, сообщает РИА Новости.

При попытке загрузить сайт отображается сообщение "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже".

Мобильное приложение "ВКонтакте" также недоступно. При этом некоторым пользователям удается зайти на свою страницу.

В компании подтвердили наличие проблем, не уточнив сроки их решения.

Тем временем в твиттере пользователи уже начали активно использовать хэштег #вкживи.