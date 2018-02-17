Землетрясение в Мексике не унимается: зафиксировано более 200 афтершоков

Пользователи Twitter активно делятся видео происходящего: без электроэнергии остались 998 тысяч, тысячи людей вышли на улицы.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В субботу на юге центральной Мексики были зафиксированы подземные толчки амплитудой 7,2, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт геологической службы США (USGS).

Hasta las 23:30 hrs. se han registrado 261 réplicas, la mayor de M5.9 del sismo de M7.2 de Pinotepa Nacional, Oax. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 17 февраля 2018 г.​

Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака. О жертвах сообщений не поступало, однако его последствия ощущались даже в столице страны на расстоянии более 350 км от эпицентра.

​Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.

Национальная сейсмологическая служба сообщила о почти 200-х повторных толках, зарегистрированных в районе землетрясения в Мексике.

"До 21:30 (по местному времени) зафиксировано 261 афтершока, крупнейший — магнитудой 5,9", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Hasta las 23:30 hrs. se han registrado 261 réplicas, la mayor de M5.9 del sismo de M7.2 de Pinotepa Nacional, Oax. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 17 февраля 2018 г.​

Пользователи Twitter активно делятся видео происходящего.