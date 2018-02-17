Землетрясение в Мексике не унимается: зафиксировано более 200 афтершоков

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В субботу на юге центральной Мексики были зафиксированы подземные толчки амплитудой 7,2, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт геологической службы США (USGS).
Hasta las 23:30 hrs. se han registrado 261 réplicas, la mayor de M5.9 del sismo de M7.2 de Pinotepa Nacional, Oax.— Sismológico Nacional (@SSNMexico) 17 февраля 2018 г.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака. О жертвах сообщений не поступало, однако его последствия ощущались даже в столице страны на расстоянии более 350 км от эпицентра.
Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.
Национальная сейсмологическая служба сообщила о почти 200-х повторных толках, зарегистрированных в районе землетрясения в Мексике.
"До 21:30 (по местному времени) зафиксировано 261 афтершока, крупнейший — магнитудой 5,9", — говорится в сообщении службы в Twitter.
Hasta las 23:30 hrs. se han registrado 261 réplicas, la mayor de M5.9 del sismo de M7.2 de Pinotepa Nacional, Oax.— Sismológico Nacional (@SSNMexico) 17 февраля 2018 г.
Пользователи Twitter активно делятся видео происходящего.
#URGENTE #Sismo de magnitud 7,5 sacude el sur de #México pic.twitter.com/AbEpBr61mk
— Henry A. Pinto (@hapinto2) 17 февраля 2018 г.
"Сообщаю, что после сегодняшнего землетрясения нарушено электроснабжение 998 тысяч домов и предприятий в Мехико, а также в штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", — пишет Хайме Эрнандес в Twitter.
Con corte las 19:00 hrs, informo que tras el #sismo de hoy, resultó afectado el suministro de energía eléctrica de 998,000 hogares y comercios en la CDMX, y los estados de México, Oaxaca, Guerrero y Morelos.— Jaime Hernández (@JaimeFHM) 17 февраля 2018 г.
Tiembla nuevamente en Mexico así en La condesa #sismo #temblor pic.twitter.com/6s4HnZ140i— Neto (@netomalpica) 17 февраля 2018 г.
Piso 38 en Reforma. #CDMX #Sismo pic.twitter.com/iIXToUZYv6— Gustavo Serrano (@gooz25) 16 февраля 2018 г.