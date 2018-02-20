Смерть известного рок-музыканта шокировала фанатов группы "Черный кофе"

Следствие не исключает, что рокер был убит, его нашли с проломленной головой.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik, Иван Бурзум. Один из известных рок-барабанщиков России Сергей Черняков найден мертвым в своей квартире, сообщают во вторник российские СМИ.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Ушла из жизни еще одна легенда рока

Тело обнаружили соседи музыканта. По версии следствия, речь может идти об убийстве на бытовой почве. На теле музыканта обнаружены следы насильственной смерти, в частности сообщается, что голова Чернякова была пробита. Также не исключается, что тело покойного пролежало в квартире несколько дней.

Черняков вместе с Валерием Кипеловым ("Ария", "Кипелов") и Николаем Расторгуевым ("Любэ") играл в группе "Лейся, песня".

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Позже он выступал в составе металл-группы "Черный кофе". При его участии были записаны самые успешные альбомы команды: "Светлый металл" и "Переступи порог". Черняков объехал с концертной программой весь СССР, гастролировал по Испании.

В 1988 году он покинул группу. Согласно соцопросам, Черняков был лучшим рок-ударником России. Друзья музыканта и его соседи утверждают, что в последнее время он вёл затворнический образ жизни и нередко злоупотреблял алкоголем. Музыканту было 58 лет.