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Рок-группа Черный кофе, 1986 г

Смерть известного рок-музыканта шокировала фанатов группы "Черный кофе"

© Sputnik/ Игорь Михалев
Происшествия
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Следствие не исключает, что рокер был убит, его нашли с проломленной головой.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik, Иван Бурзум. Один из известных рок-барабанщиков России Сергей Черняков найден мертвым в своей квартире, сообщают во вторник российские СМИ.

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Тело обнаружили соседи музыканта. По версии следствия, речь может идти об убийстве на бытовой почве. На теле музыканта обнаружены следы насильственной смерти, в частности сообщается, что голова Чернякова была пробита. Также не исключается, что тело покойного пролежало в квартире несколько дней.

Черняков вместе с Валерием Кипеловым ("Ария", "Кипелов") и Николаем Расторгуевым ("Любэ") играл в группе "Лейся, песня".

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Позже он выступал в составе металл-группы "Черный кофе". При его участии были записаны самые успешные альбомы команды: "Светлый металл" и "Переступи порог". Черняков объехал с концертной программой весь СССР, гастролировал по Испании.

В 1988 году он покинул группу. Согласно соцопросам, Черняков был лучшим рок-ударником России. Друзья музыканта и его соседи утверждают, что в последнее время он вёл затворнический образ жизни и нередко злоупотреблял алкоголем. Музыканту было 58 лет.

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Теги:
барабанщик, Черный кофе, иван бурзум, рок-музыкант, группа, Сергей Черняков, россия
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