Во Франции на горнолыжном курорте 2 тыс человек оказались в плену оползня

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Около 2 тысяч человек, включая отдыхающих, отрезаны от мира из-за сошедшего после дождей и снега оползня, который препятствует подъездной дороге к горнолыжному курорту Монтс д'Ольмс, сообщают французские СМИ.
Первый оползень произошел во вторник вечером около 20:30 на ведомственной дороге, около 30 см грязи и упавших деревьев покрыло дорогу. По данным жандармерии, обвалившаяся масса грязи, ветвей и скал блокирует проход до места под названием "Рамье", разрезая единственный доступ к станции. Но чуть позже вечером произошел еще один оползень, во время которого на дорогу упало от 400 до 500 кубических метров земли и около пятнадцати деревьев.
С самого утра среды здесь работают спецслужбы, и совет департамента Арьежа "надеется снова открыть доступ к концу дня".
L'accès à la station de ski des Mont d'Olmes en #Ariège est fermé suite à une coulée de boue obstruant le passage sur la RD 909 au lieu dit Le Ramier. pic.twitter.com/xjR2wYtJi0— Préfète de l'Ariège (@Prefet09) 21 февраля 2018 г.