Во Франции на горнолыжном курорте 2 тыс человек оказались в плену оползня

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Около 2 тысяч человек, включая отдыхающих, отрезаны от мира из-за сошедшего после дождей и снега оползня, который препятствует подъездной дороге к горнолыжному курорту Монтс д'Ольмс, сообщают французские СМИ.

Первый оползень произошел во вторник вечером около 20:30 на ведомственной дороге, около 30 см грязи и упавших деревьев покрыло дорогу. По данным жандармерии, обвалившаяся масса грязи, ветвей и скал блокирует проход до места под названием "Рамье", разрезая единственный доступ к станции. Но чуть позже вечером произошел еще один оползень, во время которого на дорогу упало от 400 до 500 кубических метров земли и около пятнадцати деревьев.

С самого утра среды здесь работают спецслужбы, и совет департамента Арьежа "надеется снова открыть доступ к концу дня".