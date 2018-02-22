Троих граждан Молдовы задержали на Украине за расстрел автомобиля

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Трех граждан Молдовы, подозреваемых в покушении на убийство и задержанных в Одесской области Украины, по решению суда взяли под стражу, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Речь идет о преступлении, совершенном 15 февраля. На автодороге Орловка — Болград, на участке между селами Котловина и Нагорное злоумышленники обстреляли машину местного фермера. По данным следствия, "криминальные туристы" прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства предпринимателя. За своей потенциальной жертвой они следили.

Но желаемого злоумышленники не добились — при обстреле повреждения получил автомобиль "BMW X 5", а водитель и его пассажир не пострадали.

Подозреваемых задержали: одного — на блокпосте в курортном поселке Затока, еще двух — в пункте пропуска "Кучурган" при попытке выехать из Украины. Сейчас отрабатываются несколько версий, одна из которых связана с предпринимательской деятельностью пострадавшего.

Расследование ведут сотрудники Ренийского районного отдела полиции.