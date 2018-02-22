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Береговая линия острова Терсейра, архивное фото

"Райский остров" стал радиоактивной свалкой: при чем тут американская авиабаза?

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI
Происшествия
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Деятельность американской базы ВВС Лажеш на Азорских островах (Португалия), стала объектом расследования. Люди, живущие вокруг нее, страдают раковыми заболеваниями, как предполагается, из-за загрязнения окружающей среды местной американской военной базой.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Жители острова Терсейра на Азорских островах все больше обеспокоены участившимися случаями заболевания раком. Страдающих онкологическими заболеваниями здесь значительно больше, чем среди жителей других островов северо-атлантического архипелага.

Детское онкологическое отделение городской больницы
© Sputnik/ Игорь Руссак
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Эти болезни, как полагают авторы расследования RUPTLY- видеоагентства, входящего в состав телевизионной компании RT, вызваны многолетним использованием американскими военными островов в качестве авиабазы.

Местные жители заподозрили, что на базе "не только заправляют самолеты", и что эпидемия раковых заболеваний вызвана выбросами в окружающую среду с местной американской военной базы. Организованное ими частное исследование почвы и воды принесло ошеломляющие результаты.

"Райский остров" оказался свалкой радиоактивных отходов.

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© RT .
Почему на острове Терсейра рядом с американской военной базой повышена радиация

Как рассказал Норберто Мессиаш, профессор Университета Азорских островов, за последние несколько лет найдены немало опасных примеров загрязнения почв и водоносных горизонтов острова. Он связывает эти случаи с деятельностью американской авиабазы.

Происхождение большинства загрязнений оттуда — крупные разливы топлива, тайные свалки оружия. В доказательство Мессиаш показывает найденные образцы горных пород со следами загрязнений.

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Мессиаш вместе с другими сотрудниками Департамента психиатрической помощи и геронтологии университета исследует влияние авиабазы ​​Лажеш на здоровье местных жителей, чтобы установить, есть ли связь между загрязнением почв и ростом заболеваемости раком.

Бывший сотрудник американской базы на Терсейре Орландо Лима при помощи специального оборудования провел анализ почвы на искусственном холме Пико-ду-Карека и обнаружил атипичное присутствие радиоактивности в почве. На холме когда-то стояли бункеры военных, и местные жители подозревают, что тут велись ядерные испытания.

"Когда мы в первый раз исследовали Pico do Careca, почва была сухой. У нас были выбросы альфа-частиц повсюду",- рассказал Орландо Лима.

Бывший мэр городка Прайя-да-Витория доктор Карлос Лима объясняет: "Я знаю многих фермеров, которые пытались что-то посадить на холме, но ничего не взошло. На такой плодородной почве, как наша, что бы мы ни посеяли, все вырастает. Я подозреваю, на Pico do Careca было что-то, что уничтожало все семена".

Смог в городе, архивное фото
© Sputnik/ Rodion Proca
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Экологическая катастрофа на острове была впервые официально признана в конфиденциальном докладе 2003 года, заказанном ВВС США. Этот отчет, позднее обнародованный местной газетой Diario Insular со ссылкой на неназванные источники в США, определяет "30 проблемных областей"и подробно описывает 17 крупных разливов топлива, которые десятилетиями происходили и на территории базы, и за ее пределами. Шесть из зарегистрированных разливов были отмечены седьмым, самым тяжелым уровнем опасности.

Другое исследование, которое велось в США с 2005 года, также было обнародовано Diario Insular. Оно выделяет 38 районов, где в почвах и водоносных горизонтах зафиксирована высокая концентрация углеводородов и тяжелых металлов, включая свинец и цинк.

Терсейра — один из девяти островов архипелага Азорские острова в северной части Атлантического океана. На Терсейре размещается т.н. "взлетно-посадочная полоса Атлантики", авиабаза Лажеш, где базируется 65-я авиационная группа Соединенных Штатов. Основная миссия авиабазы ​​Лажеш — дозаправочный пункт посреди океана. Это второе по величине хранилище авиатоплива за пределами США для ВВС США после Гуама (Микронезия).

Теги:
радиактивность, отходы, радиация, расследование, Терсейра
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