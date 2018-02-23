Вооруженные люди захватили санаторий в Одессе: заведено уголовное дело

Несколько десятков людей с ломами и в балаклавах захватили утром в пятницу санаторий в Одессе, позднее правоохранители освободили все помещения санатория, его работа восстановлена.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Украинская полиция завела уголовное дело в связи с захватом административного здания санатория "Лермонтовский" в Одессе, сообщил в пятницу советник главы областного управления Национальной полиции Украины Руслан Форостяк.

Ранее местные СМИ сообщили, что около 70 сотрудников частной фирмы в пятницу утром захватили здание санатория "Лермонтовский" и не пускают людей на работу, пишет РИА Новости.

"По факту событий во время самовольного захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский" в Одессе открыто производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 356 УК Украины ("самоуправство" — ред.)", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на месте работали правоохранители и начальник областного управления полиции Дмитрий Головин. Правоохранители освободили все помещения санатория, его работа восстановлена.

Полиция зафиксировала материальный ущерб, который был нанесен санаторию, в частности выбиты двери и сломаны замки.