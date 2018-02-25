Массовое отравление ядовитой мукой с отложенным сроком действия

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Более 50 человек отравились после того, как съели лепешки из ядовитой муки в Таджикистане.
Произошло это в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) страны, в больницах находится уже более 50 человек, сообщает Sputnik Таджикистан.
"Все они находятся под особым наблюдением врачей и специалистов. Как только их состояние улучшится, они будут выписаны", — отметили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.
Ранее отмечалось, что первые признаки отравления от употребления лепешек, испеченных из ядовитой муки, были зарегистрированы 17 января. Люди отравились, употребив муку, перемолотую из пшеницы, завезенной местным предпринимателем. В состав суки попало ядовитое растение гелиотроп.
31 января жертвой отравления стал 11-летний мальчик, которому не удалось выжить.
Ядовитая пшеница была изъята у населения. Руководство области выдало муку из запасов агентства государственных материальных резервов Таджикистана.
Медики говорят, что у жителей района, которые употребляли лепешку в декабре и январе, признаки болезни могут появиться в апреле, таким образом яд обладает отложенным действием.