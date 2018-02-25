Массовое отравление ядовитой мукой с отложенным сроком действия

В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой в которую попало токсичное растение: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Более 50 человек отравились после того, как съели лепешки из ядовитой муки в Таджикистане.

Произошло это в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) страны, в больницах находится уже более 50 человек, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Все они находятся под особым наблюдением врачей и специалистов. Как только их состояние улучшится, они будут выписаны", — отметили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

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Ранее отмечалось, что первые признаки отравления от употребления лепешек, испеченных из ядовитой муки, были зарегистрированы 17 января. Люди отравились, употребив муку, перемолотую из пшеницы, завезенной местным предпринимателем. В состав суки попало ядовитое растение гелиотроп.

31 января жертвой отравления стал 11-летний мальчик, которому не удалось выжить.

Ядовитая пшеница была изъята у населения. Руководство области выдало муку из запасов агентства государственных материальных резервов Таджикистана.

Медики говорят, что у жителей района, которые употребляли лепешку в декабре и январе, признаки болезни могут появиться в апреле, таким образом яд обладает отложенным действием.