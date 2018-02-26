12:02 26 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-11°C
Прямой эфир
Поиск
Кадры с места взрыва в Лестере

Взрыв в Лестере: погибли четыре человека, под завалами остаются люди

© REUTERS/ Darren Staples
Происшествия
Получить короткую ссылку
88 0 0

Полиция подтвердила, что жертвами взрыва и последующего возгорания в магазине в Лестере стали четыре человека, еще четверо остаются в больницах, один из них – с серьезными ранениями.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Жертвами взрыва в английском городе Лестер стали четыре человека, еще четверо остаются в больнице, заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, отмечает РИА Новости.

Согласно правоохранителям, в результате взрыва и последующего пожара в Лестере был разрушен трехэтажный дом: на первом этаже располагался магазин, а над ним двухэтажная квартира.

Полиция опасается, что под завалами могут быть люди, сообщил представитель местного полицейского отделения Шейн О'Нил.

"Полиция считает, что людей под завалами может быть больше, и спасательная операция будет продолжаться", — заявил он.

Уже сейчас полиция подтвердила, что жертвами взрыва и последующего возгорания в магазине в Лестере стали четыре человека, еще четверо остаются в больницах, один из них – с серьезными ранениями.

"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключила. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше – двухэтажная квартира.

Кадры с места взрыва в Лестере
© REUTERS/ Darren Staples
Кадры с места взрыва в Лестере

Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.

По теме

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в многоэтажном доме
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Подмосковье
Взрыв в Ниспоренах: пострадал один человек
Взрыв террориста-смертника в Кабуле унес жизни 95 человек
Теги:
люди, жертвы, взрыв, Лестер, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики Рига 18 ноября 1943 года
    В память об СС

    В День памяти латышских легионеров войск СС 16 марта две националистические организации запланировали провести в Риге шествие и собрание.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на неформальном саммите ЕС в Брюсселе, 23 февраля 2018
    Литовский "счетовод"

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на неформальном саммите ЕС в Брюсселе рассказала, какую часть бюджета потеряет Евросоюз после Brexit.

  • Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
    Убил? Свободен!

    Из-за специфики эстонского законодательства на свободу может выйти осужденный в прошлом году на 12 лет лишения свободы убийца школьницы.

  • Молоковоз, архивное фото
    Что дальше?

    Ограничения на ввоз в Россию белорусского молока и молочной продукции начали действовать с понедельника – что готова предпринять Беларусь?

  • Тимати и трио Мандили
    Музыкальная бомба

    Что готовят известный российский рэпер, продюсер и предприниматель Тимати и популярное грузинское девичье фолк-трио "Мандили"?

  • Семен Григорьев
    В ожидании наблюдателей

    Какие наблюдатели приедут в Абхазию в день выборов президента России, рассказал российский посол в республике Семен Григорьев.

  • Покупатель выбирает утюг в магазине бытовой техники. Архивное фото
    "Отутюженный" регламент

    Вступающий с 1 марта на территории ЕАЭС регламент затронет технику для приготовления и хранения пищи, оборудование для стирки, глажки, сушки, чистки белья и одежды.

  • Таджикская школа
    Школьный шериф

    В столице Таджикистана милиционеры будут закреплены за общеобразовательными школами, техникумами и вузами.

  • Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова
    Консульский бум

    Генеральные консульства Узбекистана учреждены в нескольких федеральных округах России. Где конкретно, рассказал глава МИД республики.

  • Передача в ЦИК РФ подписей от кандидатов в поддержку регистрации на выборах президента РФ
    Кандидатский "чёс"

    Кандидат в президенты России Максим Сурайкин встретился с жителями Южной Осетии и рассказал о своей предвыборной программе.

  • Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики Рига 18 ноября 1943 года
    В память об СС

    В День памяти латышских легионеров войск СС 16 марта две националистические организации запланировали провести в Риге шествие и собрание.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на неформальном саммите ЕС в Брюсселе, 23 февраля 2018
    Литовский "счетовод"

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на неформальном саммите ЕС в Брюсселе рассказала, какую часть бюджета потеряет Евросоюз после Brexit.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Народный артист России Филипп Киркоров переживал за DoReDoS на протяжении всего шоу
Евровидение 2018 в Молдове - то, что осталось за кадром
Супер бабушка взлетела в аэротрубе
Вот это полет: супер-бабушка взлетела в аэротрубе
Гербы крупных городов Молдовы
Занимательная история: гербы городов Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться