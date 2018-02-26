Взрыв в Лестере: погибли четыре человека, под завалами остаются люди

Полиция подтвердила, что жертвами взрыва и последующего возгорания в магазине в Лестере стали четыре человека, еще четверо остаются в больницах, один из них – с серьезными ранениями.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Жертвами взрыва в английском городе Лестер стали четыре человека, еще четверо остаются в больнице, заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, отмечает РИА Новости.

Согласно правоохранителям, в результате взрыва и последующего пожара в Лестере был разрушен трехэтажный дом: на первом этаже располагался магазин, а над ним двухэтажная квартира.

Полиция опасается, что под завалами могут быть люди, сообщил представитель местного полицейского отделения Шейн О'Нил.

"Полиция считает, что людей под завалами может быть больше, и спасательная операция будет продолжаться", — заявил он.

Уже сейчас полиция подтвердила, что жертвами взрыва и последующего возгорания в магазине в Лестере стали четыре человека, еще четверо остаются в больницах, один из них – с серьезными ранениями.

"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключила. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше – двухэтажная квартира.

© REUTERS/ Darren Staples Кадры с места взрыва в Лестере

Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.