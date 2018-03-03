СМИ: автомобиль рэпера Тимати попал в ДТП и сгорел

В соцсетях появилось видео инцидента, который произошел в ночь на субботу в центре Москвы.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Автомобиль, который сгорел ночью в результате ДТП в центре Москвы, принадлежал, по сообщениям российских СМИ, рэперу Тимати.

Около двух часов ночи на Мытной улице в Москве автомобиль Volkswagen не справился с управлением и в ходе движения столкнулся с Mercedes-Benz Gelandewagen.

СМИ сообщили, что внедорожник полностью сгорел, Тимати в нем не было.

Как отмечает НТВ, находившийся за рулем внедорожника водитель был доставлен в больницу.

Представитель рэпера отказался комментировать информацию о том, что сгоревшая машина принадлежала охране Тимати. "Мы эту информацию не подтверждаем и не комментируем", — сказал он.

На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено как Gelandewagen врезается в такси и спустя несколько секунд загорается. После — на место ДТП прибывают пожарные расчеты.