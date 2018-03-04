Сильнейший снегопад в Москве пока не мешает авиасообщению с Молдовой

Снегопад, обрушившийся на Москву 4 марта, может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Из-за непогоды в московских аэропортах задержали 53 рейса.

Согласно сообщению РИА Новости, по данным на 9.23 мск, во Внуково 3 рейса задержаны, 2 отменены, в Домодедово 8 рейсов задержаны, 15 отменены, в Шереметьево 25 рейсов задержаны. Эти рейсы, однако, не касаются Молдовы.

Несмотря на непогоду, авиасообщение между Кишиневом и Москвой пока не прервано. По информации, размещенной на сайте Кишиневского международного аэропорта, в 11.02 по местному времени ожидается прибытие самолета, вылетевшего из Шереметьево. Информации о самолете из Домодедово пока нет. Также началась регистрация на борт, который должен вылететь из Кишинева в 11.45.

Российские синоптики ранее сообщили, что обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.