В Подмосковье погибли мать и ребенок из Молдовы

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Информацию о гибели молдавских граждан подтвердил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь МИДЕИ Александр Ройтман.

"Оба погибших — женщина и ребенок — граждане Молдовы. Ребенок скончался сразу, его мать — по дороге в больницу. Женщина состояла в браке с гражданином России", — сказал представитель молдавского внешнеполитического ведомства.

По его словам, вопросы о доставке тел погибших на родину и их захоронении решат родственники жертв происшествия.

По сообщению РИА Новости, инцидент произошел накануне, 3 марта, в районе станции Щербинка, Подмосковье. По информации пресс-службы Московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте, женщина с коляской, в которой лежал ребенок, переходила железнодорожные пути, их сбил поезд.

Следователи выясняют все обстоятельства их гибели.