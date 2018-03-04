Музыкант Борис Гребенщиков попал в реанимацию

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik.О том, что музыкант попал в реанимацию с воспалением легких сообщили российские СМИ со ссылкой на одного из организаторов движения "Митьки" Виктора Тихомирова.

"Борис в реанимации. У него воспаление легких. Других подробностей пока не знаю. Хорошо, что он в больнице, — за ним присматривают, а дома или в туре расхворался бы еще больше ", — цитирует Тихомирова агентство РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Гребенщиков находится в больнице, якобы, из-за проблем с сердцем, однако на официальной странице музыканта в Facebook эту информацию опровергли.

"Всем, кто распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", — говорится в сообщении на сайте.

Ближайшие концерты группы "Аквариум" должны состояться 16 марта в Санкт-Петербурге и 18 марта в Москве.

На днях группа "Аквариум" вернулась после концерта в Челябинске, который прошел 1 марта. На 16 марта запланированы концерты группы в Санкт-Петербурге, информации об отмене выступлений не поступало.