Как животные предчувствуют землетрясения

Несмотря на ненаучный подход к прогнозированию подземных толчков, ученые вынуждены согласиться, что животные способны предсказывать землетрясения.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Животные могут предсказывать землетрясения. Этот факт в беседе с журналистом радио Sputnik подтвердил заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

Все дело в том, что подземные толчки не происходят сами по себе, они являются элементом в каскаде событий, которые, в свою очередь, могут подавать определенные сигналы животным.

"Существуют основания считать, что перед землетрясением происходит некоторая активизация района будущего очага. Иногда бывают слабые землетрясения, предшествующие основному толчку. Изменения в среде, выделение газов — все это может способствовать некоторой обеспокоенности среди животных", — отметил ученый.

Наиболее чувствительны к землетрясениям рептилии и амфибии, которые воспринимают незначительное изменение в химическом составе воды и почвы накануне толчков. Это происходит из-за разрушения горных пород, что приводит к освобождению химически активных веществ, к которым рептилии весьма чувствительны. К примеру, в 2009 году жабы сумели предсказать землетрясение в итальянской провинции Л'Аквила. Незадолго до толчков они все до одной ушли из водоёмов.

Примером успешного прогноза землетрясения можно считать и случай, произошедший в Китае в 1975 году.

"Это стало результатом наблюдения не только за физическими параметрами региона, но и за поведением животных. Там наблюдалось выползание змей на снег в феврале, что является необычным явлением", — добавил Владимир Кособоков.

Тем не менее, ученые утверждают, что пока нельзя прогнозировать землетрясения, основываясь лишь на поведении животных.

"Проблема в том, что катастрофические события редки. Поэтому получить статистически значимую оценку эффективности предсказаний — это задача сложная и требует продолжительного времени", — заключил сейсмолог.