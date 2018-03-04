В 2018 году количество магнитных бурь увеличится

В 2018 году ожидаются до геомагнитных бурь.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. В нынешнем году на Землю обрушится несколько десятков магнитных бурь, среди которых от двух до четырех очень сильных. Такой прогноз сделал Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России (Центр "Антистихия").

"В 2018 году ожидаются 20-35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около пяти процентов", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Потоки высокоэнергичных электронов будут регулярно возрастать, некоторые из них окажутся продолжительными (пять дней и более), что может неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников.

С 1 января по 1 декабря прошлого года были зарегистрированы 29 магнитных бурь, из них две большие и одна очень большая.

Очередная, третья в этом году, буря ожидается 18 марта. Возмущенная геомагнитная обстановка будет 14, 16 и 17 марта.