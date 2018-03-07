Крушение Ан-26 в Сирии: среди погибших - 27 офицеров

В результате крушения самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы, сообщает Минобороны РФ.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми.

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Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса.

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В Минобороны отметил, что налет командира экипажа на данном типе летательного аппарата составлял более 3000 часов, летчик неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим.

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