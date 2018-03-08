Трагедия в Италии: гражданин Румынии погиб, гражданин Молдовы пострадал

В результате аварии, произошедшей на одной из трасс Италии, скончался гражданин Румынии, а гражданин Молдовы был доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы 44 лет сильно пострадал, а гражданин Румынии погиб в результате аварии, произошедшей в Италии.

© Sputnik / Miroslav Rotari ДТП в Кишиневе - кто виноват

Как сообщили в четверг итальянские СМИ, трагедия произошла в среду утром на трассе Виа Кассия, между населенными пунктами Сутри и Монтероси.

Гражданин Румынии вел автомобиль модели Suzuki Swift. По пока неустановленной причине он выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с грузовиком.

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Наш соотечественник находился в одной машине с выходцем из Румынии. На место аварии в скором времени прибыли машина скорой помощи и пожарные. Пострадавшего мужчину доставили в больницу населенного пункта Белколле.

Погибшему было 36 лет, он скончался на месте.

Водитель грузовика остался невредим.

Ведется следствие.