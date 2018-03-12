Найдены тела всех погибших при крушении турецкого самолета в Иране

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Поисковые группы обнаружили тела всех погибших при крушении турецкого самолета в Иране в воскресенье, отмечает РИА Новости.
"Благодаря усилиям оперативных сил Красного полумесяца было обнаружено одиннадцатое тело", — сообщил иранский Красный полумесяц.
Уточняется, что это последний погибший, которого искали спасатели.
Иранский красный полумесяц также сообщил, что тела погибших были направлены в судебные органы страны.
Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в воскресенье. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа, все они погибли. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. Причиной крушения называлось возгорание двигателя.
На борту самолета находилась дочь турецкого магната>>>
Дипломатические источники сообщают, что двое из погибших пассажиров самолета имели двойное гражданство Турции и Испании.