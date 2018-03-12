Крушение самолета в Непале: 38 человек погибли, 23 пострадавших

Во время захода на посадку самолет, летевший по маршруту Дакка-Катманду, не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное, возможной причиной крушения могла стать техническая неисправность.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Число жертв авиакатастрофы в Непале увеличилось до 38 человек, 23 пострадали, передает РИА Новости. © Photo: tasnimnews.com Найдены тела всех погибших при крушении турецкого самолета в Иране

Ранее СМИ сообщали о семерых погибших и 18 пострадавших. Десять человек числятся пропавшими без вести.

На место авиакатастрофы прибыл премьер-министр Непала Шарма Оли, министр внутренних дел страны Рам Бахадур Тапа (Ram Bahadur Thapa), а также посол Бангладеш в Непале Машфе Бинте Шамс (Mashfee Binte Shams).

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Во время захода на посадку самолет, летевший рейсом BS 211 по маршруту Дакка-Катманду, не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.

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Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.