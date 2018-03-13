Парень из Молдовы попал в аварию в Винницкой области

Гражданин Молдовы находился на пассажирском сидении автомобиля, врезавшегося в дерево.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы пострадал в результате аварии на Украине.

© Sputnik/ Павел Лисицын ДТП в Бендерах окончилось стрельбой и гибелью человека

ДТП произошло в поселке Мурованные Куриловцы Винницкой области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления полиции Винницкой области.

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Авария произошла из-за того, что автомобиль марки "Фольксваген" въехал в дерево. За рулем машины находился 26-летний житель Черновицкой области. Его пассажир, 20-летний пассажир, гражданин Республики Молдова, получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, что ранее в Винницкой области в результате аварии погибла молодая гражданка Белоруссии, направлявшаяся в Молдову, чтобы посетить специализированную выставку собак.

Уроженка Витебска скончалась девятого марта в ДТП на трассе Житомир-Подольск. Погибшая была пассажиром автомобиля модели Volkswagen Passat, водитель которого пострадал и был доставлен в реанимацию районной больницы Винницы.