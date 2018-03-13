Парень из Молдовы попал в аварию в Винницкой области

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы пострадал в результате аварии на Украине.
ДТП произошло в поселке Мурованные Куриловцы Винницкой области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления полиции Винницкой области.
Полиция нашла водителя-лихача, ехавшего на запредельной скорости >>>
Авария произошла из-за того, что автомобиль марки "Фольксваген" въехал в дерево. За рулем машины находился 26-летний житель Черновицкой области. Его пассажир, 20-летний пассажир, гражданин Республики Молдова, получил травмы и был доставлен в больницу.
Напомним, что ранее в Винницкой области в результате аварии погибла молодая гражданка Белоруссии, направлявшаяся в Молдову, чтобы посетить специализированную выставку собак.
Уроженка Витебска скончалась девятого марта в ДТП на трассе Житомир-Подольск. Погибшая была пассажиром автомобиля модели Volkswagen Passat, водитель которого пострадал и был доставлен в реанимацию районной больницы Винницы.