Группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию инцидентов во Франции

В результате серии нападений в департаменте Од на юге Франции погибли три человека.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Серия инцидентов произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркассоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека.