Происшествие в Турции попало на видео: сломанный эскалатор "зажевал" мужчину

Инцидент произошел в Стамбуле, на станции метро "Аязага".

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В Турции пассажир метро провалился внутрь вышедшего из строя эскалатора, передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

На видеозаписи происшествия, опубликованной на YouTube видно, как пассажиры подземки спускаются по остановившемуся трапу. В какой-то момент он начинает движение, при этом на небольшом отрезке лестничного полотна отсутствуют ступени.

Из-за внезапного толчка находившиеся на эскалаторе люди упали. Один мужчина попытался удержаться на краю, но сорвался и провалился внутрь механизма.

Спасательная операция продолжалась в течение часа. Пострадавшего отправили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

По информации СМИ, перед неисправным эскалатором стоял предупреждающий знак, однако люди не обращали на него внимания.