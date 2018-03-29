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АЭС в Черноводэ

Бухарест заявил о проверках на атомной станции в Чернаводах

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Происшествия
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Ранее СМИ сообщали, что на атомной электростанции произошла аварийная ситуация - внезапная остановка второго реактора.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ поручила контрольной службе при премьер-министре провести расследование на атомной электростанции в Чернаводэ в связи с двумя авариями, которые произошли в течение последних дней, сообщают румынские СМИ.

Centrala Nucleară de la Cernavodă
© Photo: Facebook / Nuclearelectrica Oficial
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По информации агентства Agerpres, которое ссылается на свои источники в правительстве, "премьер Виорика Дэнчилэ поручила контрольной службе провести расследование на атомной электростанции в Чернаводэ в связи с двумя авариями, произошедшими в течение последних дней".

Ранее в четверг сообщалось об остановке второго энергоблока румынской АЭС "Чернавода", вызванной проблемами в его электрической части. Произошедший инцидент стал вторым за последние несколько дней. В заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) говорится, что инцидент не влияет на ядерную безопасность.

Ранее СМИ сообщали, что в воскресенье первый блок АЭС был отключен, а второй работал на 55% от мощности.

Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране.

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Теги:
Чернаводэ, АЭС, ситуация, безопасность
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