Угроза взрыва в сербском парламенте: мужчина пугал гранатой

Чрезвычайное происшествие произошло в четверг в Сербии – неизвестный намеревался подорвать себя у здания законодательного органа.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Неизвестный мужчина в четверг угрожал подорвать себя с помощью гранаты прямо у входа в здание Народной Скупщины (парламент) Сербии. Об этом сообщает Sputnik International.

man threatens to blow himself up in front of Serbian Parliament pic.twitter.com/SGiwAnVYNc — Rade Maroevic (@Maroevic) 29 марта 2018 г.

​По одним данным, всех находившихся внутри эвакуировали, а место происшествия оцепили сотрудники правоохранительных органов. По другой информации, никого из парламента не выводили.

Пока полиция вела переговоры со злоумышленником, к месту ЧП прибыли пожарные и кареты скорой помощи.

В итоге, по данным международных СМИ, мужчина 1955 года рождения принял решение сдаться. Гранаты у него не оказалось. Полиция нашла у нарушителя только муляж пистолета.

​В настоящее время злоумышленник задержан.