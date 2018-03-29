Угроза взрыва в сербском парламенте: мужчина пугал гранатой

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Неизвестный мужчина в четверг угрожал подорвать себя с помощью гранаты прямо у входа в здание Народной Скупщины (парламент) Сербии. Об этом сообщает Sputnik International.
man threatens to blow himself up in front of Serbian Parliament pic.twitter.com/SGiwAnVYNc— Rade Maroevic (@Maroevic) 29 марта 2018 г.
По одним данным, всех находившихся внутри эвакуировали, а место происшествия оцепили сотрудники правоохранительных органов. По другой информации, никого из парламента не выводили.
Пока полиция вела переговоры со злоумышленником, к месту ЧП прибыли пожарные и кареты скорой помощи.
В итоге, по данным международных СМИ, мужчина 1955 года рождения принял решение сдаться. Гранаты у него не оказалось. Полиция нашла у нарушителя только муляж пистолета.
Ekipa za uklanjanje bombi #bombscare #Belgrade pic.twitter.com/3283HQrkZ6— Rade Maroevic (@Maroevic) 29 марта 2018 г.
В настоящее время злоумышленник задержан.