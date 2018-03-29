Нетрезвый мужчина устроил в Киеве стрельбу

В правоохранительных органах украинской столицы подтвердили данные о том, что пьяный мужчина устроил стрельбу.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Полиция Киева задержала 39-летнего мужчину, который в пьяном виде устроил стрельбу. Об этом сообщили в четверг в Национальной полиции Украины.

"В полицию позвонили прохожие, которые сообщили, что на улице Печенежской неизвестный стреляет из пистолета в воздух. В течение нескольких минут наряд группы реагирования управления полиции охраны в Киеве прибыл на вызов. На месте правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении полиции.

Во время обыска у злоумышленника обнаружили стартовый пистолет. Как уточнили в правоохранительных органах, в результате происшествия никто не пострадал.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.