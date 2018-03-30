"Больной продавец сахара" на Украине оказался вором из Молдовы

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. На Украине женщина стала жертвой злого умысла гражданина Молдовы.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Работа вора в Кишиневе попала на видео

По данным украинских СМИ, происшествие случилось в одном из сел Кривоозерского района Николаевской области. Местная жительница в возрасте 81 года рассказала полиции, что однажды утром к ее дому пришел незнакомец, который предложил по очень выгодной цене приобрести сахар.

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Женщину заинтересовало предложение, однако "продавец" тут же заявил ей, что плохо себя чувствует, и попросил у хозяйки воды. Женщина не смогла отказать и даже пригласила незнакомца в дом. Хозяйка пошла в другую комнату, чтобы принести воды и лекарства, но, когда вернулась, мужчина исчез, прихватив с собой сейф с суммой более, чем в 90 тысяч гривен (почти 56 тысяч леев).

Подозреваемым оказался 29-летний гражданин Молдовы, незаконно пребывавший на территории Украины. Суд Львовской области объявил мужчину в розыск за совершение имущественных преступлений.