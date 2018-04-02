Взрыв в центре Еревана: среди пострадавших - иностранцы

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении подтвердили информацию о том, что среди пострадавших при взрыве есть иностранные граждане.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Девять человек пострадали в результате взрыва, который произошел в понедельник вечером в кафе "Burger King", расположенном в центре Еревана. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

Как уточнили в ведомстве, звонок о взрыве на Северном проспекте поступил в 20.44. На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета.

"По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон. Девять человек, включая иностранных граждан, получили ранения. Пострадавших доставили в медцентр Св. Григория Просветителя", — говорится в сообщении ведомства.

Место происшествия оцеплено.