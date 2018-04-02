Скандальные разборки: военные США сцепились с румынскими полицейскими

Группа американских военнослужащих, среди которых были даже офицеры, не захотели платить по счетам за кутеж в ночном клубе и ввязались с драку с охраной бара и полицейскими.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Семеро американских военнослужащих, находящихся на военной базе НАТО в румынском Девеселу, сцепились с местными правоохранительными органами. Поводом для скандала стал тот факт, что граждане США отказались заплатить по счету после того, как отдохнули в одном из ночных клубов города Крайова, сообщает ro.sputnik.md.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Военные употребляли спиртные напитки всю ночь, а затем решили ретироваться, не рассчитавшись за кутеж. Охрана бара настигла беглецов в нескольких метрах от питейного заведения. Между ними завязалась драка. Для урегулирования ситуации потребовалась помощь полиции. Американцы были настроены весьма агрессивно и по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Однако румынским полицейским удалось их успокоить и в наручниках доставить в отделение для допроса. Пятеро зачинщиков конфликта получили штраф за нарушение общественного порядка. При этом трое из них оказались офицерами.

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Факт происшествия подтвердили и представители американской стороны, которые заявили, что в связи с произошедшим начата внутренняя проверка.