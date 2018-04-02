В МЧС Армении рассказали, кто пострадал при взрыве в Ереване

Среди пострадавших в результате взрыва в центре Еревана оказались пять иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В списке пострадавших при взрыве в кафе "Burger King" в центре Еревана нет граждан Молдовы. Об этом свидетельствует сообщение министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

В понедельник вечером в ресторане быстрого питания "Burger King", расположенном на Северном проспекте, произошел взрыв. Первоначально сообщалось о девяти пострадавших, в том числе иностранных гражданах. Позже в МЧС сообщили, что по уточненным данным, в результате произошедшего оказались ранены 8 человек.

"Госпитализированы шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 15-летняя гражданка России Алена Агапова, 15-летняя гражданка России Лиза Абрамова, 15-летний гражданин России Ярослав Любенко, 24-летний гражданин Ирана Эрик Ашугян и его 24-летний соотечественник Зейна Хусейни", — говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших доставили в медцентр Св. Григория Просветителя. Самые серьезные травмы оказались у 8-летней девочки.

По предварительным данным, речь идет о взрыве газового баллона.