Страшная смерть в огне: чем обернулся пожар в московском ТЦ для детей

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В огне во время пожара в торговом центре на востоке Москвы погиб один человек, несколько спасателей пострадали. Об этом в среду сообщил российским журналистам начальник Главного управления МЧС Москвы Илья Денисов.

Огонь вспыхнул в торговом центре "Персей" в среду. По сообщению СМИ, пожар возник на третьем этаже здания, в одном из складских помещений.

На данный момент пожарные полностью потушили торговый центр.

"Один человек — сотрудник ТЦ погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", — сказал Денисов.

Трагедия в Кемерово

В конце марта в Кемерово произошел сильный пожар. Горел торговый центр "Зимняя вишня". Страшная трагедия унесла жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. Большинство погибших — те, кто не смог выбраться из кинозалов.

Следствие выяснило, что в "Зимней вишне" за неделю до трагедии не работала пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник. В ходе расследования причин пожара были арестованы семь человек.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.