Четыре девушки "Дон Жуана" жестоко отомстили ему за неверность

Обманутые женщины узнали, что были не единственными у своего молодого человека и решили, что тот должен за все заплатить.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Жителю Франции не поздоровилось, когда четыре его девушки узнали о существовании друг друга. Чтобы отомстить за неверность, они проникли в дом 27-летнего мужчины и стали его избивать, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в городе Сатонэ-Кам недалеко от Лиона. Обиженные женщины били возлюбленного до тех пор, пока на место не приехали жандармы. В итоге мужчина три дня приходил в себя.

В отместку за ложь, женщины забрали мобильный телефон "Дон Жуана" и подарки, ранее сделанные в рамках романтических отношений.

Во вторник нападавших задержали. Их обвиняют в коллективном насилии, краже и в сентябре будут судить.