Красотка из Instagram с красивой фигурой оказалась наркодилером

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Если коротко объяснить, в какую историю попала двадцатипятилетняя звезда Instagram из Австралии Мэри Моллой, то звучать это будет так: у нее все могло быть иначе. Звучит почти как название известного молдавского фильма с участием Георге Грыу.

В виртуальной реальности загорелая красотка охотно делилась с подписчиками своими откровенными фото, секретами красоты и советами, как похудеть. Девушка позиционировала себя как фитнес-тренера. Но жизнь ее изменилась в тот момент, когда в ее дом нагрянули с обысками полицейские.

​Урожаем этого "налета" стали не эротические снимки девушки, а около 24 тысяч наркотических пилюль. Кроме того, следствие установило, что Моллой и ее бывший парень, 32-летний Джейсон Аткинсон — члены преступного наркосиндиката Австралии.

Их арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает издание The Sun, фитнес-тренер рискует стать самой сексуальной преступницей последнего десятилетия.