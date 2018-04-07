ЧП в Германии: грузовик въехал в толпу людей

В городе Мюнстер грузовик въехал в группу людей, три человека погибли, по меньшей мере 50 пострадали.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. На группу сидящих людей в центре города Мюнстер, расположенного на юге Германии, наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали, пишет газета Focus, на которую ссылается РИА Новости.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

​"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция", — пишет издание.

BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY — Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) 7 апреля 2018 г.

​Как следует из публикуемых в немецких СМИ фотографий, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.

#Munster: Une camionnette aurait foncé sur la foule: le Rheinische Post fait état de 3 morts selon des sources policière et de nombreux blessés mais ce sont des chiffres provisoires… https://t.co/Fjh4KOPDkU #Kiepenkerl pic.twitter.com/opanXlnOkw — Nils Wilcke (@paul_denton) 7 апреля 2018 г.

​Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

​На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.