СМИ: за рулем грузовика в Мюнстере был психически неуравновешенный немец

По сообщению немецких СМИ, полиция пока не подтверждает факт террористической атаки в немецком Мюнстере.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Говорить, что происшествие в Мюнстере является терактом преждевременно, заявил журналистам официальный представитель полиции Андреас Боде, которого цитирует РИА Новости..

Тем временем, газета Sueddeutsche Zeitung пишет со ссылкой на источники, что за рулем грузовика, врезавшегося в группу людей, находился психически неуравновешенный немец.

"Нападавшим был немец с психическими отклонениями… Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", — пишет газета.

Издание уточняет, что это мужчина 1969 года рождения.

Происшествие произошло в 15.27 по местному времени. Минивэн врезался в уличную террасу кафе, где находились люди. По последним данным полиции, погибли три человека, пострадали 20, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый нападавший покончил с собой.

© Sputnik/ Дмитрий Горностаев Теракт в Нью-Йорке: мужчина направил грузовик в толпу людей

МИДЕИ пока не сообщило о том, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Молдовы. Данная информация уточняется.

В последние два года случаи намеренного наезда на пешеходов получили распространение по всей Европе. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки случались во Франции, Германии, Испании, Великобритании и других странах.