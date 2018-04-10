В Ереване гражданин Молдовы напал на женщину и украл у нее золото

Грабитель из Молдовы, разведав обстановку, напал на жительницу Еревана и заставил отдать ему драгоценности.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы Николай Фираро задержан в Ереване по подозрению в краже золота у местной жительницы.

Согласно опубликованным во вторник данным армянских СМИ, сообщение о преступлении в ереванскую полицию поступило еще четвертого апреля. Выяснилось, что молодой человек, занимавшийся торговлей, в конце марта посетил дом жительницы Еревана, которая купила у него товар на сумму в 200 долларов и 12 тысяч армянских драмов (около 25 долларов).

Однако торговец, представившийся своей будущей жертве именем Гена, видимо, решил, что можно прихватить с собой еще что-нибудь. Он заметил в комнате золотую цепочку с кулоном и крестом.

Через пару дней молодой человек вернулся туда и попросил женщину купить у него посуду, сдобрив свою просьбу рассказом о своей тяжелой доле. Хозяйка пригласила его в дом, накрыла стол, однако золото предусмотрительно спрятала.

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Но после употребления нескольких рюмок коньяка злоумышленник набросился на женщину.

"Он начал меня душить, спрашивая, почему я спрятала цепочку. Он меня просто убивал, другого выхода у меня не было, я пообещала, что дам ему цепочку, если он меня отпустит", — рассказала полицейским потерпевшая.

Грабитель взял украшение и сбежал.

Подозреваемого удалось схватить при попытке покинуть Армению.