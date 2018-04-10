Спецслужбам России удалось предотвратить трагедию в торговом центре

В марте текущего года террористы готовили атаку в одном из торговых центров Саратова.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В марте нынешнего года сотрудникам Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России удалось предотвратить теракт, который планировали осуществить в одном из торговых центров Саратова члены хорошо законспирированной террористической ячейки. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки", — говорится в сообщении.

По опубликованным данным, 11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности. В ходе завязавшегося столкновения с силовиками злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

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В ходе осмотра места происшествия были обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

"Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело с квалификацией "приготовление к террористическому акту". Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", — следует из сообщения ЦОС ФСБ.

Как заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, силовики "сработали оперативно, четко, профессионально".

В свою очередь глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил, что силовикам также удалось предотвратить две готовящихся террористических атаки в Ингушетии и Башкирии.